"На практике невыполнимо": Эксперт усомнился в возможности проверять личности пользователей мессенджеров

6 Нояб. 13:43 2018-11-06T13:43:48+03:00

Эльдар Муртазин считает, что операторы не могут контролировать, в какой программе пользователи осуществляют переписку

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Ведущий эксперт аналитической компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал постановление премьер-министра Дмитрия Медведева о правилах идентификации пользователей мессенджеров через номер телефона.

- Регистрация людей по номеру телефона в мессенджерах – это, казалось бы, обычная, привычная функция, но контроль за ней невозможен в принципе, - считает аналитик.

- То, что предлагается сегодня российскими чиновниками, на практике невыполнимо, это утопия, и не очень понятно, зачем это нужно делать. Чиновники боролись с Телеграмом, [но он до сих пор] работает.

Муртазин считает инициативу с регистрацией по номеру телефона технически невыполнимой. Операторы не могут контролировать, в каком мессенджере ведет переписку пользователь.

- По закону они не могут этого делать в отношении конкретных абонентов. Телеграм пытались заблокировать – технически это невозможно. Все популярные мессенджеры не являются российскими. Исходя из этого, методов давления на владельцев мессенджеров не существует, - объяснил аналитик.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правила, запрещающие использование мессенджеров по чужим телефонным номерам.