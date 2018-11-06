2018-11-06T15:25:05+03:00
Происшествия

Москвич, отрубивший жене руки, проверял ее на полиграфе

В Серпуховском суде началось первое заседание по делу Дмитрия Грачева, который из ревности покалечил супругу Маргариту
Ася РОМАНЧУК
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Дмитрий Грачев печально прославился на всю страну своей жестокостью, когда вывез свою супругу Инну (на фото) в лес и изрубил ей кисти топором. ФОТО: СоцсетиДмитрий Грачев печально прославился на всю страну своей жестокостью, когда вывез свою супругу Инну (на фото) в лес и изрубил ей кисти топором. ФОТО: Соцсети
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Имя Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил супруге Маргарите, руки, уже давно в России стало именем нарицательным. Местный Отелло рассказал в суде, как он решился на такой шаг.

Дмитрий Грачев попытался объяснить свой поступок ревностью. Подозревая жену в неверности, мужчина даже проверял ее на полиграфе.

По словам мужчины, как только он заподозрил Маргариту в неверности, он сразу съехал от нее. Причиной разлада между супругами стал мужчина по имени Александр.

- Все факты кричали, что она обманывает. Но я до последнего верил, что никаких измен нет и все можно наладить», — цитирует слова подсудимого телеканал «360».

После очередного разлада в 2017 году супруг начал следить за женой. Однажды встретил Александра и спросил напрямую, ответ был утвердительный. Тогда он решился провесить Маргариту на полиграфе.

- На несколько вопросов она ответила неправильно. Я спросил, зачем она так сделала. Маргарита ответила, что хотела проверить, правильно ли работает полиграф», — отметил подсудимый.

После этого Грачев решился на отчаянный шаг. В декабре 2017 года вывез свою супругу в лес, где отрубил ей топором руки. После сам доставил женщину в больницу, но врачам удалось спасти только левую кисть девушки.

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