2018-11-06T20:29:59+03:00
Экономика

Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»

Проект предполагает строительство двух ниток из России в Германию суммарной мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пройдут по дну Балтийского моря
Денис СУХОВ
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Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»Nord Stream 2 AG отчиталась о прокладке более 200 км газопровода «Северный поток-2»Фото: REUTERS
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Оператор проекта «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, отчиталась о прокладке подводной части 200 км газопровода.

Согласно сообщению компании, строительство ведется сразу на нескольких участках в Балтийском море, в нем задействованы до 20 судов.

«Трубоукладочное судно Castoro Dieci завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. Судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии. Все работы осуществляются в соответствии с выданными разрешениями», - говорится в релизе.

Отмечается, что все 200 тысяч стальных труб, необходимых для строительства, уже доставлены с трубопрокатных заводов для обетонирования, 72% из них уже обработаны утяжеляющим бетонным покрытием. Готовые трубы доставляются к трубоукладочным судам в круглосуточном режиме.

В начале октября сообщалось об укладке 100 км подводной части трубопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух никто газопровода из России в Германию суммарной мощностью 55 млрд кубометров в год. Они пройдут по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В настоящее время разрешение на строительство не выдала только Дания. Премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен ясно дал понять, что Копенгаген постарается заблокировать или приостановить реализацию «Северного потока-2».

В «Газпроме» заявляют, что готовы к такому повороту событий и подготовили для газопровода альтернативный маршрут.

Против «Северного потока-2» активно выступают транзитные сраны: в первую очередь Украина, Польша, государства Прибалтики, а также США, у которых есть собственные амбициозные планы на европейский газовый рынок.

Поддержку «Газпрому» в осуществлении проекта оказывают партнеры и энергетические корпорации из Германии, Австрии и Франции.

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