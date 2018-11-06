2018-11-06T20:52:19+03:00
Экономика

Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72

Рынок «черного золота» отыгрывает нюансы санкционной политики США, считают эксперты
Денис СУХОВ
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Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72Цена нефти марки Brent впервые с августа опустилась ниже $72Фото: REUTERS
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Стоимость нефти североморской марки Brent впервые с 20 августа этого года упала ниже уровня в $72, свидетельствуют данные вечерних торгов на бирже ICE в Лондоне.

Так, январские фьючерсы подешевели на 1,8%, до $71,86 за баррель.

В то же время техасская нефть WTI с поставкой в декабре потеряла 1,3% стоимости, до $62,3 за баррель.

По мнению наблюдателей, рынок «черного золота» демонстрирует снижение, отыгрывая нюансы американской санкционной политики в отношении Ирана.

В ночь на 5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против иранского финансового и нефтегазового сектора. Несмотря на анонсированное стремление Вашингтона свести к нулю экспорт иранской нефти, установленные ограничения предусматривают временные исключения для некоторых стран-партнеров США, сотрудничающих с Тегераном.

Этот шаг несколько снизил опасения участников рынка, которые до недавнего времени ожидали резкого дефицита нефти в ближайшие месяцы.

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