2018-11-05T18:45:28+03:00
В мире

Помпео назвал страны, временно исключенные из экстерриториальных санкций против Ирана

По словам госсекретаря США, эти партнеры Вашингтона уже продемонстрировали заметное снижение закупок нефти из исламской республики
Денис СУХОВ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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США временно исключают ряд стран-партнеров из экстерриториальных антииранских санкций, заявил госсекретарь Майкл Помпео на брифинге для иностранных журналистов.

Такое решение было принято в том числе для того, чтобы «обеспечить высокое предложение» на мировом нефтяном рынке.

«США сделают эти исключение в отношении Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев», - отметил глава американской дипломатии.

Также Помпео подчеркнул, что два субъекта из указанного перечня стран и территорий уже полностью прекратили импорт иранской нефти и не возобновят его, пока будет сохраняться санкционный режим.

Вашингтон продолжает дипломатическую работу с тем, чтобы «свести к нулю» импорт иранской нефти и нефтепродуктов. К требованиям американской стороны уже прислушались 20 стран и сейчас исламская республика экспортирует не более 1 млн баррелей нефти в день.

«На сегодняшний день (иранский) режим с мая потерял более $2,5 млрд в доходах от продажи нефти», - заключил Помпео.

Также по словам госсекретаря, США исключили из санкций три иранских ядерных объекта, в том числе АЭС «Бушере», построенную Россией и получающую топливо от российских поставщиков. Двумя другими исключениями, по всей вероятности, стали объекты в Араке и Фордо.

Напомним, в ночь на 5 ноября вступил в силу второй пакет американских ограничений против Ирана, в первую очередь направленный против нефтегазового и финансового сектора страны. В Минфине США предпринятые меры назвали самыми масштабными единовременными санкциями из когда-либо применявшихся в отношении Тегерана.

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