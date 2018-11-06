Умерла актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина
В столице умерла актриса Московского Театра юного зрителя (МТЮЗ) Наталья Корчагина. Об этом сообщила пресс-служба театра на официальной сайте.
Заслуженная артистка России скончалась в возрасте 70 лет в понедельник, 5 ноября. Ее похороны состоятся 8 ноября. И в четверг же в ТЮЗе с 10:30 до 12:00 пройдет прощание с актрисой.
Также в Храме Воскресения Словущего, по адресу Брюсов переулок, дом 15 дробь 2, состоится отпевание Натальи Корчагиной. Оно начнется в 13:00 мск.
Актриса служит в МТЮЗе с 1974 года. За это время она сыграла десятки ролей: Беатриче в "Много шума из ничего", Веру в "Герое нашего времени", Констанцию Бонасье в "Трёх мушкетерах" и многие другие.
Также Корчагина снималась в кино и сериалах. Она исполнила небольшие роли в фильме “Мама не горюй-2”, сериалах “Молодые и злые”, "Моя прекрасная няня" и "Интерны".