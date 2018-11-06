Умерла актриса Московского ТЮЗа Наталья Корчагина

6 Нояб. 23:50 2018-11-06T23:50:39+03:00

Наталья Корчагина, сыгравшая в сериалах “Моя прекрасная няня” и “Интерны”, скончалась в возрасте 70 лет

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В столице умерла актриса Московского Театра юного зрителя (МТЮЗ) Наталья Корчагина. Об этом сообщила пресс-служба театра на официальной сайте.

Заслуженная артистка России скончалась в возрасте 70 лет в понедельник, 5 ноября. Ее похороны состоятся 8 ноября. И в четверг же в ТЮЗе с 10:30 до 12:00 пройдет прощание с актрисой.

Также в Храме Воскресения Словущего, по адресу Брюсов переулок, дом 15 дробь 2, состоится отпевание Натальи Корчагиной. Оно начнется в 13:00 мск.

Актриса служит в МТЮЗе с 1974 года. За это время она сыграла десятки ролей: Беатриче в "Много шума из ничего", Веру в "Герое нашего времени", Констанцию Бонасье в "Трёх мушкетерах" и многие другие.

Также Корчагина снималась в кино и сериалах. Она исполнила небольшие роли в фильме “Мама не горюй-2”, сериалах “Молодые и злые”, "Моя прекрасная няня" и "Интерны".