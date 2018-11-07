2018-11-07T00:18:35+03:00
Политика

США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии

В Конгрессе призывают Белый дом действовать быстро и принять второй пакет санкций против РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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В Конгрессе сообщили, что Администрация США обвиняет Россию в несоблюдении американского закона о химоружииВ Конгрессе сообщили, что Администрация США обвиняет Россию в несоблюдении американского закона о химоружииФото: REUTERS
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Россия не выполняет условия американского закона о химическом и биологическом оружии. Такое обвинение выдвинул председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс.

Во вторник его канцелярия распространила его заявление, в котором говорится, что это официальное мнение администрации США.

"Недопустимо, что у администрации отсутствует план - или даже сроки - для принятия мер по второму пакету обязательных санкций, требуемых законодательством США", - возмутился Ройс.

Ранее сообщалось, что Госдепартаменту поручено представить в Конгресс заключение о выполнении РФ закона США о химоружии до 6 ноября. Однако Госдеп так и не опубликовал никаких материалов по этому вопросу, передает ТАСС.

"Никого не должно удивлять, что Владимир Путин отказывается зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения", — пишет Ройс.

Он подчеркнул, что администрации президента Дональда Трампа необходимо “действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость”, поскольку “в последние годы Россия участвовала в дерзких отравлениях”, сказано в обращении конгрессмена.

Как писал ранее сайт kp.ru, госсекретарь США Майк Помпео 2 ноября заявил, что Россия якобы по прежнему «угрожает» национальной безопасности Соединенных Штатов, а Вашингтон «прытается вернуть» Москву «в рамки договоров по ракетам, а также заключенным соглашениям».

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