США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии
Россия не выполняет условия американского закона о химическом и биологическом оружии. Такое обвинение выдвинул председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс.
Во вторник его канцелярия распространила его заявление, в котором говорится, что это официальное мнение администрации США.
"Недопустимо, что у администрации отсутствует план - или даже сроки - для принятия мер по второму пакету обязательных санкций, требуемых законодательством США", - возмутился Ройс.
Ранее сообщалось, что Госдепартаменту поручено представить в Конгресс заключение о выполнении РФ закона США о химоружии до 6 ноября. Однако Госдеп так и не опубликовал никаких материалов по этому вопросу, передает ТАСС.
"Никого не должно удивлять, что Владимир Путин отказывается зарекаться использовать нервно-паралитические вещества военного назначения", — пишет Ройс.
Он подчеркнул, что администрации президента Дональда Трампа необходимо “действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость”, поскольку “в последние годы Россия участвовала в дерзких отравлениях”, сказано в обращении конгрессмена.
Как писал ранее сайт kp.ru, госсекретарь США Майк Помпео 2 ноября заявил, что Россия якобы по прежнему «угрожает» национальной безопасности Соединенных Штатов, а Вашингтон «прытается вернуть» Москву «в рамки договоров по ракетам, а также заключенным соглашениям».