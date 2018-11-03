Помпео заявил, что Россия якобы угрожает безопасности США

3 Нояб. 06:13 2018-11-03T06:14:10+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео выступил с очередной порцией обвинений в адрес нашей страны. По его словам, Россия якобы по прежнему «угрожает» национальной безопасности Соединенных Штатов, а Вашингтон «прытается вернуть» Москву «в рамки договоров по ракетам, а также заключенным соглашениям».

«Они (русские) формируют вызовы, создают проблемы, ослабляют безопасность Америки. Мы видим эту работу», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу Fox News.

При этом он подчеркнул необходимость диалога Вашингтона с Москвой, дабы убедить Россию «изменить поведение».

«Если мы сможем убедить их, то сможем с ними разговаривать, как это делал я, когда был директором ЦРУ. Я говорил моим российским партнерам, что будет чрезвычайно хорошо, если мы сможем вести переговоры, которые приведут к изменению их поведения таким образом, что оно не будет создавать риски для американцев», - похвастался Помпео.

Он напомнил, что глава Белого Дома Дональд Трамп «совершенно четко заявил, что очень хочет наладить хорошие отношения с Россией», однако добавил, что для этого Москва должна «сделать ряд вещей, чтобы изменить свое поведение».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее в госдепартаменте признали, что Россия не пойдет на уступки США из-за санкций и не станет добиваться их отмены или смягчения.