Медведев заявил, что товарооборот России и Китая достигнет 100 млрд долларов

7 Нояб. 09:03 2018-11-07T09:03:58+03:00

По словам премьер-министра России, и эта цифра — не финал

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Глава правительства России Дмитрий Медведев высказал уверен, что товарооборот РФ и Китая по итогам текущего года составит 100 миллиардов долларов, а потом еще и может удвоиться.

Открывая 23-ю встречу председателей правительств России и Китая в Пекине, премьер КНР Ли Кэцян отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами.

"Результаты хорошие, действительно, наш товарооборот растет и, по всей вероятности, мы впервые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в 100 миллиардов долларов торгового оборота", — заявил Медведев.

По его словам, и эта большая цифра — не предел. По мнению российского премьера, этот объем может быть удвоен.

"Это явно не тот результат, на который мы сегодня должны ориентироваться как на заключительный, обобщающий. Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена, мы можем говорить о цифрах, которые, как минимум, приведут к удвоению торгового оборота", — заявил глава российского правительства, передает CNN.