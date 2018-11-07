ФСБ предотвратила теракты с использованием беспилотников на ЧМ-2018

7 Нояб. 10:58 2018-11-07T11:02:08+03:00

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, попытки проведения терактов предпринимались также во время других массовых мероприятий

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Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство предотвратило теракты с использованием беспилотных летательных аппаратов в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Органы Федеральной службы безопасности... предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами... в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу", - сказал Бортников в среду, 7 ноября, на открытии совещания глав спецслужб.

Он отметил, что попытки проведения терактов предпринимались не только во время чемпионата мира, но и при в ходе других "массовых политических и спортивных мероприятий".

По словам директора ФСБ, бесконтрольное использование беспилотников может привести к применению их террористами. Бортников добавил, что в связи с этим необходимо разработать основы нормативно-правового регулирования процесса применения дронов.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом во второй раз в своей истории стала Франция.