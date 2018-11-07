ФСБ предотвратила теракты с использованием беспилотников на ЧМ-2018
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство предотвратило теракты с использованием беспилотных летательных аппаратов в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
"Органы Федеральной службы безопасности... предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами... в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу", - сказал Бортников в среду, 7 ноября, на открытии совещания глав спецслужб.
Он отметил, что попытки проведения терактов предпринимались не только во время чемпионата мира, но и при в ходе других "массовых политических и спортивных мероприятий".
По словам директора ФСБ, бесконтрольное использование беспилотников может привести к применению их террористами. Бортников добавил, что в связи с этим необходимо разработать основы нормативно-правового регулирования процесса применения дронов.
Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом во второй раз в своей истории стала Франция.