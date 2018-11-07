2018-11-07T11:02:08+03:00
Общество

ФСБ предотвратила теракты с использованием беспилотников на ЧМ-2018

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, попытки проведения терактов предпринимались также во время других массовых мероприятий
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments64
ФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на чемпионате мирФСБ сорвала теракты с применением беспилотников на чемпионате мирФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство предотвратило теракты с использованием беспилотных летательных аппаратов в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Органы Федеральной службы безопасности... предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами... в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу", - сказал Бортников в среду, 7 ноября, на открытии совещания глав спецслужб.

Он отметил, что попытки проведения терактов предпринимались не только во время чемпионата мира, но и при в ходе других "массовых политических и спортивных мероприятий".

По словам директора ФСБ, бесконтрольное использование беспилотников может привести к применению их террористами. Бортников добавил, что в связи с этим необходимо разработать основы нормативно-правового регулирования процесса применения дронов.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионом во второй раз в своей истории стала Франция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов»
Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав
В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом
Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии
Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году
Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована
В Штатах питбуль спас семью во время пожара
Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции
Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан
Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки
Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти