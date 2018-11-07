Госдума приняла поправки в закон о торговле, запрещающие возврат поставщикам непроданных скоропортящихся продуктов

7 Нояб. 13:30 2018-11-07T13:30:10+03:00

Не подлежат возврату продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней

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В среду, 7 ноября, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в закон о торговле, запрещающие возврат поставщикам непроданных скоропортящихся продуктов.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в январе 2018 года. Авторы инициативы — депутаты во главе с Ириной Яровой и сенатор Сергей Лисовский.

Принятая в первом чтении в июле версия законопроекта подразумевала полный запрет на возврат поставщикам непроданных продовольственных товаров. По мнению ритейлеров, такая мера могла привести к дефициту некоторых видов товаров.

В связи с этим была внесена поправка, по которой вводится запрет на возврат продовольственных товаров, срок хранения которых не превышает 30 дней.

Договоренности между поставщиками и ритейлерами должны быть приведены в соответствие с законом через 180 дней после его принятия, передает "Интерфакс".