2018-11-07T13:30:10+03:00
Политика

Госдума приняла поправки в закон о торговле, запрещающие возврат поставщикам непроданных скоропортящихся продуктов

Не подлежат возврату продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Госдума приняла закон о запрете возврата поставщикам непроданных скоропортящихся продуктовГосдума приняла закон о запрете возврата поставщикам непроданных скоропортящихся продуктовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В среду, 7 ноября, депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении поправки в закон о торговле, запрещающие возврат поставщикам непроданных скоропортящихся продуктов.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в январе 2018 года. Авторы инициативы — депутаты во главе с Ириной Яровой и сенатор Сергей Лисовский.

Принятая в первом чтении в июле версия законопроекта подразумевала полный запрет на возврат поставщикам непроданных продовольственных товаров. По мнению ритейлеров, такая мера могла привести к дефициту некоторых видов товаров.

В связи с этим была внесена поправка, по которой вводится запрет на возврат продовольственных товаров, срок хранения которых не превышает 30 дней.

Договоренности между поставщиками и ритейлерами должны быть приведены в соответствие с законом через 180 дней после его принятия, передает "Интерфакс".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков: Кремль с пониманием относится к выборам в ЛНР и ДНР
Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям
Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа
Кремль ничего не знает о сбоях в работе GPS во время учений НАТО
В торговом центре Минска обвалился потолок, пострадал один человек
Другу Хабиба Нурмагомедова не разрешили участвовать в бое UFC
Врач рассказал, как не хворать при скачках атмосферного давления
Кремль обратил внимание на то, что в Париже не было зачитано письмо русского солдата
Президент подписал закон об ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в офисах
Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов»
Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая
Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав
В храме при консульстве РФ в Стамбуле начались службы из-за разрыва с Константинопольским патриархатом
Приходько высказалась о Тимошенко и лжецах после побега из телестудии
Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году
Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована
В Штатах питбуль спас семью во время пожара
Болгария не планирует подписывать договор ООН о миграции
Путин поручил правительству проанализировать фискальную нагрузку на граждан
Financial Times: Россию не удалось изолировать с помощью санкций
Депутат Виталий Милонов предлагает ограничить время пользования инстаграмом до часа в сутки
Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти