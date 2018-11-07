2018-11-07T14:16:01+03:00
Политика

Песков прокомментировал планируемый пакет санкций со стороны США

Кремль считает незаконными ограничительные меры США по «делу Скрипалей»
Алена Басавина
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Россия считает незаконными новые санкции со стороны СШАРоссия считает незаконными новые санкции со стороны СШАФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал позицию России по поводу планируемых санкций США.

По словам пресс-секретаря, Кремль считает меры Вашингтона по «делу Скрипалей» незаконными.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", — заявил Песков.

Напомним, что накануне Госдеп объявил о намерении ввести второй пакет санкций против РФ. Администрация Трампа посчитала, что Москва якобы не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химоружии. Однако предоставить доказательства этого не смогла.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце августа США ввели антироссийские санкции из-за истории отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.

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