Песков прокомментировал планируемый пакет санкций со стороны США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал позицию России по поводу планируемых санкций США.
По словам пресс-секретаря, Кремль считает меры Вашингтона по «делу Скрипалей» незаконными.
"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", — заявил Песков.
Напомним, что накануне Госдеп объявил о намерении ввести второй пакет санкций против РФ. Администрация Трампа посчитала, что Москва якобы не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химоружии. Однако предоставить доказательства этого не смогла.
Как ранее писал сайт kp.ru, в конце августа США ввели антироссийские санкции из-за истории отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.
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