Госдеп: США намерены ввести новые санкции против России по делу Скрипаля

7 Нояб. 02:13 2018-11-07T02:13:54+03:00

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Вашингтон будет действовать в соответствии с законом о химическом и биологическом оружии, положения которого требуют ввести второй пакет санкций против РФ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госдепартамент проводит консультации с Конгрессом относительно следующих шагов, как это предусматривается, через 90 дней после первоначального решения от 6 августа 2018 года", - сказала она.

Пресс-секретарь подтвердила, что администрация Соединенных Штатов пришла к выводу, что Москва якобы не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия закона о химоружии. По ее словам, Госдеп уже проинформировал Конгресс, что "не может подтвердить, что Российская Федерация выполнила требования, предусмотренные" этим документом, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт “КП”, в конце августа США ввели антироссийские санкции из-за "дела Скрипалей". Ограничения коснулись поставок в РФ продукции двойного назначения. Кроме того, в законе предусматриваются новые санкции, которые могут быть приняты через три месяца после первых.

Они включают в себя снижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов.

В начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери неким нервно-паралитическим веществом. Лондон практически сразу бездоказательно заявил, что к инциденту якобы причастна Москва. Российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.