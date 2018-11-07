Матвиенко посетит Кубу с официальным визитом по приглашению Мигель Диас-Канеля

7 Нояб. 14:50 2018-11-07T14:50:47+03:00

Политик также надеется на диалог с коллегами из США

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам о своем официальном визите в Кубу. Политик не назвала дату поездки.

Первого ноября текущего года председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель посетил Москву для переговоров, в это же время он пригласил спикера Совфеда посетить Кубу.

"Я благодарна за то приглашение, которое мне поступило. Что касается возможных сроков, они будут обсуждаться по дипломатическим каналам в зависимости от возможности и графика, поэтому пока о дате говорить сложно. Но то, что такой визит состоится, - это безусловно", - сказала Матвиенко.

Кроме того, во время своего выступления политик затронула тему российск-американских отношений. Перед выборами в Конгресс США Россия получила приглашение для группы сенаторов посетить США. Матвиенко выразила надежду на то, что приглашение все еще в силе.

Политик отметила, что российские парламенты готовы к диалогу с американскими коллегами.

"Нам есть о чем говорить, нам есть о чем спорить, нам есть что предлагать. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает и такое же понимание будет у истеблишмента США, что диалог с Россией просто необходим как для улучшения двусторонних отношений, так и как важный фактор стабильности в мире", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила, что не ожидает скорого налаживания отношений между Россией и США.

Напомним, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель ранее также пригласил президента РФ Владимира Путина посмотреть на золотой купол Гаваны.