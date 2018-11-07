2018-11-07T15:09:14+03:00
Политика

Глава Минприроды РФ пригрозил временно ограничить экспорт древесины в Китай

Между тем КНР является основным рынком, куда вывозится российская древесина
Дарья ИВАШКИНА
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Россия может временно ограничить экспорт древесины в КитайРоссия может временно ограничить экспорт древесины в КитайФото: Сергей ГАПОН
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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая в среду, 7 ноября, на «правительственном часе» в Совете Федерации, заявил, что наша страна может временно ограничить экспорт древесины в Китай. По его словам, такое решение придется принять из-за проблем лесовосстановления и «черных вырубок».

«Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. <...> Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», - сказал глава Минприроды РФ, отвечая на вопрос о том, когда в РФ решат проблему с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт.

При этом Кобылкин подчеркнул, что КНР является основным рынком, куда вывозится российская древесина, а также рассказал, как, по его мнению, можно решить проблему уничтожения лесов. Как считает министр, исправить ситуацию поможет строительство семеноводческих комплексов на территории России за счет Китая, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал улучшить лесной надзор. Как тогда заметил председатель правительства, на незаконных вырубках леса наша страна теряет миллиарды рублей.

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