Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 8 ноября
Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю на четверг, 8 ноября. Как сообщает пресс-служба Центробанка, официальный курс составляет 66,0918 рубля за доллар. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,15%.
Также Банк России объявил официальный курс европейской валюты по отношению к рублю.
Официальный курс евро составляет 75,6817 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,48%.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 8 ноября, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 22 копейки. Показатель составил 70,4073 рубля.
На открытии торгов в среду курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 66,15 рубля.