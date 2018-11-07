Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 8 ноября

7 Нояб. 15:45 2018-11-07T15:45:45+03:00

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 8 ноября Фото: REUTERS

Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,15%

Изменить размер текста: A A

Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю на четверг, 8 ноября. Как сообщает пресс-служба Центробанка, официальный курс составляет 66,0918 рубля за доллар. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,15%.

Также Банк России объявил официальный курс европейской валюты по отношению к рублю.

Официальный курс евро составляет 75,6817 рубля. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем опустилась на 0,48%.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 8 ноября, увеличилась по сравнению с показателем на среду на 22 копейки. Показатель составил 70,4073 рубля.

На открытии торгов в среду курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 66,15 рубля.