Google ищет в России царя и царицу

7 Нояб. 17:14 2018-11-07T23:28:24+03:00

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Офис Google в России при поддержке компании «Союзмультфильм» в рамках ежегодных онлайн-чтений «От мала до велика» проводит литературный конкурс «Царский кастинг».

К участию в интересном конкурсе приглашаются пары любого возраста, которые хотят перевоплотиться в царевну и царевича и прочитать любимую русскую сказку вместе со звездами во время прямой трансляции на YouTube 10 декабря этого года.

Для того, чтобы принять участие в состязании, необходимо выложить фотографию со своей второй половинкой в «царском» образе в любых соцсетях с хештегами #царскийкастинг и #GoogleЧтения до 25 ноября включительно, указав свой город. Аккаунт участника должен быть открыт на время проведения конкурса. Организаторы мероприятия выберут самую яркую и оригинальную «царскую пару» и лично пригласят поучаствовать в онлайн-чтениях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что «Google» и «Союзмультфильм» проведут четвертые онлайн-чтения в России с помощью 3D технологий. Триста участников в прямом эфире зачитают отрывки из 70-ти русских сказок.