Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках
Сегодня вечером возможны затруднения в районе стадиона «Лужники» в связи с проведением матча ЦСКА – Рома. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Матч начнется в 20:55 по московскому времени. В это время будет осложнено движение на дублере Комсомольского проспекта, на улице Хамовнический вал, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде.
В связи с этим ЦООД рекомендует отказаться от личного автомобиля и использовать метро и МЦК. Сегодня они будут работать до двух часов ночи, а поезда будут ходить с минимальными интервалами.
Также с 22:45 и до окончания матча будут перекрыты следующие участки:
улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);
улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);
3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);
улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы);
На этих участках также действует ограничение на стоянку и остановку транспортных средств.