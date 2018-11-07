2018-11-07T18:05:09+03:00
Общество

Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках

Движение по нескольким улицам в районе стадиона «Лужники» будет перекрыто в связи с матчем ЦСКА и Ромы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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На стадионе «Лужники» пройдет матч ЦСКА – РомаНа стадионе «Лужники» пройдет матч ЦСКА – РомаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня вечером возможны затруднения в районе стадиона «Лужники» в связи с проведением матча ЦСКА – Рома. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Матч начнется в 20:55 по московскому времени. В это время будет осложнено движение на дублере Комсомольского проспекта, на улице Хамовнический вал, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде.

В связи с этим ЦООД рекомендует отказаться от личного автомобиля и использовать метро и МЦК. Сегодня они будут работать до двух часов ночи, а поезда будут ходить с минимальными интервалами.

Также с 22:45 и до окончания матча будут перекрыты следующие участки:

улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы);

улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

3-я Фрунзенская улица (от улицы Доватора до улицы Ефремова);

улица Ефремова (от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы);

На этих участках также действует ограничение на стоянку и остановку транспортных средств.

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