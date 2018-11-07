Эксперты оценили уровень социального неравенства в России

7 Нояб. 19:22 2018-11-07T19:22:42+03:00

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Самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет зафиксировали в 2017 году. Однако с 2018 года данный показатель вновь начал рост. К таким выводам пришли эксперты Центра развития НИУ Высшая школа экономики.

В аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» сообщается, в 2017 году впервые с 1991 года был также зафиксирован низкий уровень инфляции.

«Но социальная дифференциация в 2018 году по сравнению с 2017 годом растет. С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти", - сообщается в исследовании.

Замедлить этот процесс может только обещанное правительством повышение пенсий работающим пенсионерам, считают исследователи.

Однако в Центре развития отмечают, что при назначении пенсий и социальных выплат Правительство использует оценку прожиточного минимума, которая не лишена недостатков. Например, она недостаточно учитывает изменения цен. Это приводит к занижению показателя прожиточного минимума.

Известно, что окончательный уровень неравенства за 2018 год пока определить трудно. С начала года этот показатель вырос по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Это произошло из-за роста доходов на 20% наиболее обеспеченного населения, который опередил увеличение доходов на 40% наименее обеспеченного населения.