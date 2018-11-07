2018-11-07T19:22:42+03:00
Экономика

Эксперты оценили уровень социального неравенства в России

Наименьший показатель расслоения общества был отмечен в 2017 году
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments37
В 2018 году зафиксирован рост социального неравенстваВ 2018 году зафиксирован рост социального неравенстваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет зафиксировали в 2017 году. Однако с 2018 года данный показатель вновь начал рост. К таким выводам пришли эксперты Центра развития НИУ Высшая школа экономики.

В аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» сообщается, в 2017 году впервые с 1991 года был также зафиксирован низкий уровень инфляции.

«Но социальная дифференциация в 2018 году по сравнению с 2017 годом растет. С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти", - сообщается в исследовании.

Замедлить этот процесс может только обещанное правительством повышение пенсий работающим пенсионерам, считают исследователи.

Однако в Центре развития отмечают, что при назначении пенсий и социальных выплат Правительство использует оценку прожиточного минимума, которая не лишена недостатков. Например, она недостаточно учитывает изменения цен. Это приводит к занижению показателя прожиточного минимума.

Известно, что окончательный уровень неравенства за 2018 год пока определить трудно. С начала года этот показатель вырос по отношению к январю-сентябрю 2017 года. Это произошло из-за роста доходов на 20% наиболее обеспеченного населения, который опередил увеличение доходов на 40% наименее обеспеченного населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Строители Крымского моста могут быть привлечены к возведению порта Тамань
В России четверть граждан не пользуются интернетом
США планируют поставить Японии десять истребителей F-35 до конца года
У берегов Японии обнаружили десятки брошенных шхун из Северной Кореи
Эрдоган предоставил иностранным спецслужбам шокирующую аудиозапись убийства Хашкаджи
Пушков высмеял слова Перри об энергетическом потенциале Украины
Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью Стэна Ли
Приходько заявил, что РФ не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте
WP: Трамп планирует "в кратчайшие сроки" уволить главу МВД США
Банки будут оповещать клиентов по SMS о передаче долга коллекторам
Бузова заступилась за устроивших драку Кокорина и Мамаева
Росавтодор разрешил укладывать асфальт в мороз и легкий снег
Молодежная сборная России по хоккею разгромила канадцев в матче Суперсерии
Канье Уэст нанял пожарных для спасения своей виллы в Калифонии
Абэ рассчитывает встретиться с Путиным в Сингапуре 14 ноября
Пушков прокомментировал слова Порошенко о "беднейшей" Украине