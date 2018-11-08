Аршавин объявил, что завершит карьеру, если не продлит контракт с «Кайратом»

8 Нояб. 02:41 2018-11-08T07:22:00+03:00

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Отвечая на вопросы болельщиков о своих дальнейших планах, нападающий казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Андрей Аршавин намекнул, что завершит свою спортивную карьеру, если не продлит контракт с «Кайратом».

«Я уже, конечно, никуда не буду переходить», - сказал 37-летний футболист, когда его спросили, в какой клуб он может перейти после того, как закончится его контракт с казахстанской командой.

Он также отметил, что не намерен продолжать карьеру в пляжном футболе или мини-футболе, но хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом».

Андрей Аршавин о Кайрате , Казахстане и продолжении карьеры.37-летний футболист рассказал, готов ли перейти в другой клуб

«Если все-таки успею, я здесь хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Уже третий год витает у меня эта идея. Две недели назад созванивался с нынешним тренером, так что, может быть, вот это желание осуществлю», - поделился с болельщиками планами Аршавин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее 5 ноября стало известно, что воспитанник петербургского «Зенита», первый матч за который он провел еще в 19 лет, покидает «Кайрат». Его последней игрой за ФК из Казахстана станет встреча с карагандинским «Шахтером» 11 ноября.

Андрей Аршавин играл в «Кайрате» три сезона, за это время он участвовал в более чем 100 матчах, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач, трижды вместе с клубом завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.