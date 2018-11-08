2018-11-08T07:16:28+03:00
Москва

Погода в Москве на 8 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 8 ноября 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В четверг в Москве дождя не ожидаетсяВ четверг в Москве дождя не ожидаетсяФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на четверг, 8 ноября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +5 до +7 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

В ночь на пятницу, 9 ноября, температура воздуха составит 1...3 градуса тепла, облачно. Днем — от 4 до 6 градусов выше нуля, облачно, местами слабые осадки. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 10 ноября, возможны слабые осадки. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — от 1 до 3 градусов тепла. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, минувшие выходные в российской столице были достаточной теплыми, днем температура воздуха достигала до 10 градусов тепла. На этой неделе в Москве будет немного прохладнее.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США заявили, что могут остановить строительство "Северного потока-2"
Данные о российских военных приравняют к гостайне
Защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева вызвали в сборную России по футболу
Жительница Техаса взорвала свое свадебное платье на вечеринке в честь развода
Серебренников дал показания по делу о хищении бюджетных средств
Представители Google и Роскомнадзора проведут переговоры 14 ноября
Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ
Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год
В Португалии серфера накрыла 20-метровая волна
Постпред США призвал ЕС к единству санкционной политики против РФ
Захарова считает, что в скором времени мировой интернет будет ограничен
«Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте»: В Совфеде прокомментировали шпионский скандал
В Минобороны рассказали о состоянии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с краном
Шведская журналистка заявила, что русские мужчины «ослабли» от тяжелой истории страны
Президент США объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия
Ростуризм просит россиян остерегаться зон лесных пожаров в Калифорнии
В Госдуме прокомментировали союз Украины и США против "Северного потока-2"
Канкун назван самым зависимым от туризма городом мира
Арабских полицейских посадят на российские летающие байки
Малолитражки вместо внедорожников
Путин впервые посетил Сингапур
В 2018 году во Франции предотвратили шесть терактов