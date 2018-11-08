Погода в Москве на 8 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла

8 Нояб. 07:16 2018-11-08T07:16:28+03:00

В четверг в Москве дождя не ожидается Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 8 ноября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду в Москве на четверг, 8 ноября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +5 до +7 градусов. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

В ночь на пятницу, 9 ноября, температура воздуха составит 1...3 градуса тепла, облачно. Днем — от 4 до 6 градусов выше нуля, облачно, местами слабые осадки. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на субботу, 10 ноября, возможны слабые осадки. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс», днем — от 1 до 3 градусов тепла. Облачно с прояснениями, местами слабые осадки, ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, минувшие выходные в российской столице были достаточной теплыми, днем температура воздуха достигала до 10 градусов тепла. На этой неделе в Москве будет немного прохладнее.