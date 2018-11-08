2018-11-08T08:09:33+03:00
В мире

Корреспондента CNN лишили допуска в Белый дом из-за перепалки с Трампом

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, "тот факт, что CNN гордится тем, как повел себя ее сотрудник,... является примером вопиющего неуважения"
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-конференция Дональда Трампа, в ходе которой произошла перепалка с журналистом CNN Джимом АкостойПресс-конференция Дональда Трампа, в ходе которой произошла перепалка с журналистом CNN Джимом АкостойФото: REUTERS
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Журналиста телекомпании CNN Джима Акосту лишили пропуска в Белый дом из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом в ходе пресс-конференции.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, это было сделано после того, как корреспондент "распускал руки по отношению к молодой женщине, которая выполняет свою работу в качестве стажера в Белом доме".

"Тот факт, что CNN гордится тем, как повел себя ее сотрудник, не просто омерзителен, но и является примером вопиющего неуважения", - сказала Сандерс.

Она отметила, что постоянный пропуск, который дает возможность посещать мероприятия в Белом доме, приостановлен "до дальнейших распоряжений".

Сам Акоста подтвердил эти сведения в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне, 7 ноября, Трамп давал пресс-конференцию по поводу итогов промежуточных выборов в конгресс США. Журналист CNN задал вопрос, после чего Трамп попросил его сесть на свое место, а модератор попыталась отобрать микрофон, но Акоста вступил в перепалку и продолжил выкрикивать вопросы так называемом "российском вмешательстве" в выборы президента США 2016 года.

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