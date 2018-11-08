2018-11-08T08:46:20+03:00
В мире

Япония собирается отстаивать свои интересы на торговых переговорах с США

Об этом генсек японского кабмина заявил в преддверии визита Майкл Пенса в Токио
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ СугаГенеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ СугаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В преддверии визита вице-президента США Майкл Пенса в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство намерено отстаивать интересы страны на торговых переговорах с Соединенными Штатами.

«Мы не пойдем на договоренности, которые будут противоречить национальным интересам Японии», - сказал генсек японского кабмина.

Масштабные торговые переговоры Токио с Вашингтоном намечены на январь нового 2019 года. В частности, именно с целью обсудить их подготовку Майкл Пенс и посетит столицу страны Восходящего Солнца 12 – 13 ноября.

Между тем, на пресс-конференции в Белом доме, посвященной итогам прошедших в США промежуточных выборов в конгресс, Дональд Трамп вновь обвинил Японию в «нечестной торговле». Президент заявил, что она наводняет американский рынок своими автомобилями, а машины из Штатов на свой рынок не пускает, передает ТАСС.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в Токио ранее выражали недовольство торговой политикой Вашингтона, говоря, что она порождает хаос на мировых рынках.

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