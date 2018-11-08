2018-11-08T08:54:35+03:00
Экономика

Российские нефтяные компании повышают цены на топливо для корпоративных клиентов

Таким образом может происходить скрытое повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо в рамках согласованной с правительством заморозки цен
Екатерина БОЛГОВА
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В России скрыто повышают цены на топливо для корпоративных клиентовВ России скрыто повышают цены на топливо для корпоративных клиентовФото: Иван ВИСЛОВ
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С июня 2018 года российские нефтяные компании начали уменьшать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам.

Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники, таким образом, происходит скрытое повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо на заправках компаний в рамках согласованной с кабмином заморозки цен.

По данным издания, первой компанией, которая заменила скидки для корпоративных клиентов по топливным картам наценками, стала "Газпром нефть". Отмечается, что было произведено поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений".

Кроме того, были отменены скидки для корпоративных клиентов и другими нефтяными компаниями.

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Козака заявили, что кабмин не обладает данными о клиентских программах сетей. Крупные нефтяные компании официально не прокомментировали информацию.

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