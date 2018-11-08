2018-11-08T10:21:08+03:00
Происшествия

Во время тюремного бунта в Таджикистане были убиты 13 заключенных

Спецназ МВД уже подавил мятеж, теперь правоохранители разбираются, что послужило его причиной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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При подавлении вооруженных беспорядков в колонии строгого режима в Таджикистане были убиты 13 заключенныхПри подавлении вооруженных беспорядков в колонии строгого режима в Таджикистане были убиты 13 заключенныхФото: REUTERS
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Вечером в среду, 7 ноября, одной из тюрем Таджикистана вспыхнул мятеж заключенных, при штурме были убиты не менее 13 арестантов.

Бунт случился в колонии строгого режима, расположенной в городе Худжанд Согдийской области на севере республики. К этому часу беспорядки в исправительном учреждении удалось прекратить. Городские власти подтвердили факт мятежа и гибели нескольких человек, но подробности раскрывать не стали.

«13 заключенных были убиты в ходе штурма колонии строго режима в Худжанде, где они подняли бунт», - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Согдийской области.

По его словам, один из заключенных, член ИГ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»), разоружил охранника и начал из его автомата стрелять по надзирателям и охране, арестанты выбрались из камер и захватили один из корпусов колонии. В итоге бунт был подавлен спецназом МВД.

В главном управлении исполнения уголовных наказаний Минюста Таджикистана сообщили, что на «месте работает специальная следственная группа, устанавливаются причины бунта».

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