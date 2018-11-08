Украина предостерегла Европу от участия в проекте газопровода "Северный поток — 2"

8 Нояб. 10:44 2018-11-08T12:42:47+03:00

Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед"

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предостерег европейские страны от участия в проекте газопровода "Северный поток — 2".

"Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", — сказал Парубий на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед".

Он также выступил с инициативой по отношению к США использовать газотранспортную систему (ГТС) Украины для ее защиты от РФ, передает Укринформ.

Напомним, ожидается, что газопровод "Северный поток — 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект будет включать в себя две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Уже получено разрешение на строительство газопровода от всех стран, кроме Дании. Украина выступает против реализации проекта, так как боится потерять прибыль от транзита газа из России.