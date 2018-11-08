В Госдуму внесен законопроект об охране школ Росгвардией

8 Нояб. 10:53 2018-11-08T10:53:18+03:00

Депутат уверен, что действующая система обеспечения безопасности не справляется в новыми вызовами российского общества

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает Росгвардии охранять образовательные учреждения.

Документ, который разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, будет рассмотрен экспертным советом «Единой России».

По мнению депутата, необходимо внести поправку в закон "О войсках национальной гвардии России" для избежания в дальнейшем нападений на образовательный учреждения. Он уверен, что существующие системы безопасности оказались непригодны к «новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество» .

«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», — сказал Вострецов.

Депутат напомнил о трагических инцидентах, произошедших в 2018 году в школах и колледжах, которые повлекли за собой «широкий политический и общественный резонанс».

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже вооруженный 18-летний Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья, после чего его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже. В результате трагического инцидента погибли 21 человек, 50 пострадали.