2018-11-08T10:53:18+03:00
Общество

В Госдуму внесен законопроект об охране школ Росгвардией

Депутат уверен, что действующая система обеспечения безопасности не справляется в новыми вызовами российского общества
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments55
В Госдуму внесен проект об охране школ Росгвардией.В Госдуму внесен проект об охране школ Росгвардией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает Росгвардии охранять образовательные учреждения.

Документ, который разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, будет рассмотрен экспертным советом «Единой России».

По мнению депутата, необходимо внести поправку в закон "О войсках национальной гвардии России" для избежания в дальнейшем нападений на образовательный учреждения. Он уверен, что существующие системы безопасности оказались непригодны к «новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество» .

«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», — сказал Вострецов.

Депутат напомнил о трагических инцидентах, произошедших в 2018 году в школах и колледжах, которые повлекли за собой «широкий политический и общественный резонанс».

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже вооруженный 18-летний Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья, после чего его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже. В результате трагического инцидента погибли 21 человек, 50 пострадали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК возобновляет расследование по делу об убийстве певца Игоря Талькова
В ликвидации лесных пожаров в Калифорнии задействовали заключенных
Библиотека, йога и зарядка: Улюкаев рассказал о жизни за решеткой
Греф сообщил о возможных повышениях ипотечных ставок в 2019 году
Визовый центр Испании возобновил работу в Москве
Фрегат «Хельге Ингстад» после столкновения с танкером ушел под воду
Песков прокомментировал одновременные поездки Путина и Медведева за рубеж
Комментатор Орлов считает, что Кокорин и Мамаев получат реальный срок
Австрийский суд не заключил под стражу подозреваемого в шпионаже полковника
Трамп раскритиковал предложение Макрона создать общеевропейскую армию
Во Франции неизвестные осквернили могилу маршала Анри Петена
Boeing скрыла информацию о риске ухода лайнеров 737 MAX 8 в пике
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной
Нетребко извинилась перед зрителями за огромные цены на свое выступление
В Кремле прокомментировали ситуацию с ценами на топливо
Путин и Трамп не обсуждали обмен визитами во время встречи в Париже
Депутаты во втором чтении приняли законопроект о налоге для самозанятых
Ученики из Канады на уроке рисования создали оптическую иллюзию
Израиль не допустит превращения жителей Газы в заложников ХАМАС
В Таджикистане опровергли данные о задержании террористов
В США заявили, что могут остановить строительство "Северного потока-2"
Данные о российских военных приравняют к гостайне