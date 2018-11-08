2018-11-08T11:56:48+03:00
Происшествия

В баре в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие

Очевидцы сообщили, что было произведено не менее 30 выстрелов [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвыВ Калифорнии в баре произошла стрельба, есть жертвыФото: REUTERS
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В четверг, 8 ноября, в американском городе Таузенд-Окс, штат Калифорния, произошла стрельба.

Как сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полиция получила сообщение о стрельбе неизвестного человека в баре Borderline Bar & Grill.

СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли люди, их число не уточняется. Кроме того, несколько человек пострадали. есть жертвы и пострадавшие. Их число не уточняется. Очевидцы рассказали, что было произведено не менее 30 выстрелов.

В баре в Калифорнии произошла стрельба: есть раненые.

Представители полиции призвала избегать место случившегося. По некоторым данным, стрелок до сих пор не задержан.

В своем микроблоге в Twitter пожарная служба округа Вентура подтвердила информацию о стрельбе в баре. Отмечается, что в настоящий момент правоохранительные органы и спасатели работают на месте инцидента. Подробности произошедшего выясняются.

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