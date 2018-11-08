Более 700 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки

8 Нояб. 12:58 2018-11-08T12:58:50+03:00

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За прошедшие сутки в Сирию из иностранных государств вернулись 716 беженцев. В том числе на Родину из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" прибыло 124 человека, из Иордании через "Насиб" - 592 человека.

Также в места постоянного проживания в Сирию за сутки вернулось 276 человек.

За это время Россия провела крупную гуманитарную акцию в Хайялине в провинции Хама. Во время нее населению выдали почти две тонны продуктов. Российские военные провели три благотворительные акции в Барзе в провинции Дамаск и в шести районах провинции Алеппо. Сирийским школьникам подарили почти две тысячи наборов канцелярии, Кроме этого, в населенном пункте Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор военные оказали медицинскую помощь 36 жителям, в том числе 12 детям.

Инженерные подразделения продолжают операцию по разминированию объектов в Сирии. За прошедшие сутки военные уничтожили 42 взрывчатки в провинциях Хомс, Дамаск, Дераа и Эль-Кунейтра, сообщает Министерство обороны РФ.