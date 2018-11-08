2018-11-08T13:36:25+03:00
Общество

Саратовский депутат похудел на шесть килограммов за две недели на «министерской диете»

Николай Бондаренко пытается прожить, тратя на еду три с половиной тысячи рублей в месяц
Дмитрий КОЗУРОВ
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Николай Бондаренко решил питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц.Николай Бондаренко решил питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц.Фото: из личного архива
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Депутат из Саратова Николай Бондаренко похудел почти на шесть килограммов после двух недель на «министерской диете». Он решил питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц.

- Перед началом этого испытания, я весил 94 кило, сейчас 88 с небольшим, - рассказал КП Бондаренко. - Энергии нет никакой, силы на нуле. Вот сегодня на завтрак был омлет из двух яиц и чай. Понятно, что на таком рационе организм начнет сжигать внутренние ресурсы.

В меню народного избранника в основном макароны, картофель, крупы и курица Фото: Из личного архива

В меню народного избранника в основном макароны, картофель, крупы и курицаФото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

В меню народного избранника в основном макароны, картофель, крупы и курица. Не отступает от него он ни в самолетах, ни в командировках. Готовит себе сам: походы даже в недорогие кафе не укладываются в бюджет.

На эксперимент саратовского депутата толкнула перепалка с экс-министром занятости, труда и миграции области Натальей Соколовой. Та уверяла, что можно прожить на прожиточный минимум, который оставляет на питание примерно 3,5 тысячи рублей. Чиновница советовала налегать на «макарошки», которые «всегда одинаково стоят». Правда, сама от подобной диеты отказалась. За подобные высказывания министра уволили.

О том, как он выживает на такую сумму, Николай Бондаренко рассказывает в дневнике на сайте КП.

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