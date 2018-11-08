2018-11-08T15:22:41+03:00
Здоровье

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний достигла минимума с начала века

За январь–сентябрь от данной болезни скончались 579 тысяч россиян, что на 30% меньше, за аналогичный период последних десяти лет
Ася РОМАНЧУК
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Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний достигла минимума с начала векаСмертность от сердечно-сосудистых заболеваний достигла минимума с начала векаФото: Александр ГЛУЗ
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Медики делятся статистикой: в России снижается число смертности от болезни номер один. Сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 579 тысяч россиян с января по сентябрь 2018 года. Этот показатель на 30% ниже, чем за аналогичный период 10 лет назад.

Позитивная тенденция дает врачам право надеяться, что через 10–15 лет этот класс заболеваний будет уносить меньше жизней, чем рак. Хотя есть регионы, которые несколько выбиваются из общей тенденции и показывают рост по данному показателю смертности. Это восточные регионы: Амурская область, Красноярский край, Чукотский автономный округ.

В 2017-м году от болезней системы кровообращения умерли 863 тысячи человек, для сравнения в 2000-м этот показатель был на уровне 1,2 млн человек.

Медики отмечают, что позитивная статистика достигается тем, что россияне стали меньше употреблять алкоголь и курить.

Через 10-15 лет данный вид заболевания перестанет быть лидером в показателе смертности, на первое место выйдут онкологические диагнозы, пишет газета «Известия».

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