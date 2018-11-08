В Америке 11-летняя девочка подкладывала иглы в конфеты на Хэллоуин

8 Нояб. 15:45 2018-11-08T15:45:25+03:00

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Американская полиция обвиняет 11-летнюю школьницу из округа Роуэн (штат Северная Каролина) в том, что она подкладывала швейные иглы в конфеты на Хэллоуин и раздавала их другим детям.

В США традиционно во время праздника злых духов люди играют в "Trick or Treat" (кошелек или жизнь). Во время забавы дети переодеваются в костюмы монстров и "угрожают" соседям по улице, а те в свою очередь откупаются или сладостями, или деньгами.

В такой игре участвовала и 11-летняя школьница, которая угостила 12-летнего мальчика конфетой. После того, как он ее съел, ему стало плохо. Родители школьника вызвали скорую, и, как выяснилось позже, в подаренном угощении было несколько швейных игл, которые попали в желудок пострадавшему! К счастью, ранения оказались незначительными.

Через некоторое время стало известно о еще одном инциденте с "опасными" конфетами, которые своей знакомой подарила 11-летняя школьница, сообщает телеканал Fox 8.

После двух скандальных случаев шериф округа Роуэн задержал девочку. Во время расследования она заявила, что специально подкладывала швейные иглы в конфеты, чтобы причинить боль людям.

По словам шерифа, игли были так умело вставлены в конфеты, что были совершенно незаметны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Автралии неизвестные подкладывали швейные иглы в клубнику и позже продавали ее в крупных супермаркетах.