2018-11-08T16:06:52+03:00
Политика

Украинских школьников учат доблести на примере нацистов

В гимназии Киева прошел «Урок мужества», посвященный героям СС «Галичина»
Алена Басавина
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Лекция была посещена доблестным поступкам дивизии СС "Галичина" Фото: Facebook Эдуард ДолинскийЛекция была посещена доблестным поступкам дивизии СС "Галичина" Фото: Facebook Эдуард Долинский
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Учащимся киевской гимназии №315 рассказали о воинской доблести на примерах нацистов. Лекцию о "подвигах" офицеров СС в годы Великой Отечественной войны провел представитель общества Ukrainian Military Honor.

На своеобразный «Урок мужества» обратил внимание глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский. Он отметил, что подобные мероприятия на Украине уже стали трендом.

«В киевской гимназии № 315 прошёл урок воинской доблести. Образцом доблести стало нацистское формирование - дивизия СС Галиция. Лекцию о «славных» эсэсовцах детям прочёл представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте, вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», - написал политик на своей странице в Facebook.

Представители Ukrainian Military Honor объяснили выбор такой темы для детей недостаточным упоминанием «об этом славном военном формировании» в школьной программе. Подписчикам своего Facebook они рассказали, что слушателям понравилось.

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