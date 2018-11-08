Глава ФСБ рассказал об обмене информацией с ЦРУ и ФБР

8 Нояб. 16:23 2018-11-08T16:24:01+03:00

По словам Александра Бортникова, "практика прямых контактов с руководителями американских спецслужб себя оправдывает"

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Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о обмене информацией между российскими спецслужбами, ЦРУ и ФБР.

"Контакты с представителями ЦРУ, ФБР существуют, мы периодически встречаемся, обмениваемся информацией", - рассказал Бортников по итогам совещания глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Он также отметил, что практика прямых контактов с главами спецслужб США себя оправдывает. По словам директора ФСБ, а совещании присутствовали представители спецслужб США, в частности, ЦРУ и ФБР, "которые на том или ином уровне в рабочих контактах общаются и обмениваются информацией".

Сам Бортников пока не проводил встречу с новым главой ЦРУ Джиной Хаспел после ее назначения на этот пост, но подчеркнул, что встречался с ее предшественником Майком Помпео.

"Я надеюсь на то, что эти отношения будут поддерживаться", - добавил директор ФСБ, передает "Интерфакс".