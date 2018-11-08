8 Нояб. 16:49 2018-11-08T16:49:36+03:00

Эксперты назвали страну, которая станет самой популярной у туристов к 2030 году Фото: REUTERS

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На днях английская компания Euromonitor International провела исследование, которое показало, что к 2030 году Китай станет самой посещаемой страной в мире. Более того, по прогнозам специалистов, через несколько лет увеличится количество выезжающих путешественников.

Китай действительно может стать туристическим-лидером с помощью туристов из азиатских стран, в том числе Гонконга и Тайваня, которые на сегодняшний день получают визы в упрощенном порядке. Тем самым Китай обгонит популярную на данный момент Францию. Более того, в последнее время рост посетителей Китая связывают и с быстрым экономическим ростом страны.

Кроме этого, по прогнозам специалистов, КНР через 12 лет станет лидером по числу путешественников, выезжающих отдыхать за границу, тем самым сместив с лидерских позиций Германию и США. Планируется, что к 2030 году число путешественников из Китая составит 260 миллионов, пишет издание The Guardian.