2018-11-08T16:49:36+03:00
Общество

Эксперты назвали страну, которая станет самой популярной у туристов к 2030 году

Поток туристов будет связан с упрощением процедуры получения визы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Эксперты назвали страну, которая станет самой популярной у туристов к 2030 годуЭксперты назвали страну, которая станет самой популярной у туристов к 2030 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На днях английская компания Euromonitor International провела исследование, которое показало, что к 2030 году Китай станет самой посещаемой страной в мире. Более того, по прогнозам специалистов, через несколько лет увеличится количество выезжающих путешественников.

Китай действительно может стать туристическим-лидером с помощью туристов из азиатских стран, в том числе Гонконга и Тайваня, которые на сегодняшний день получают визы в упрощенном порядке. Тем самым Китай обгонит популярную на данный момент Францию. Более того, в последнее время рост посетителей Китая связывают и с быстрым экономическим ростом страны.

Кроме этого, по прогнозам специалистов, КНР через 12 лет станет лидером по числу путешественников, выезжающих отдыхать за границу, тем самым сместив с лидерских позиций Германию и США. Планируется, что к 2030 году число путешественников из Китая составит 260 миллионов, пишет издание The Guardian.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд Австралии признал троих мужчин виновными в подготовке теракта зимой 2016 года
Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году
Машина рухнула с эстакады на Большой Тульской в Москве
Число жертв лесного пожара в Калифорнии возросло до 48
Порошенко провел тайную встречу с представителями УПЦ Московского патриархата
Новогодняя ночь будет морозной, но без снега
Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж
Конгресс США может не успеть одобрить новые санкции против России до конца года
В США осудили супружескую пару украинцев за экспорт деталей в Россию
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
Чтобы сэкономить малый бизнес начинает отказываться от безналичных расчетов
ЦБ отозвал лицензию у московского «УМ-Банка»
ЦРУ планировало применять к террористам «сыворотку правды»
В Китае бетономешалка врезалась в мини-автобус, погибли 10 человек
Самолет ВВС США потерпел крушение в Техасе
Китай и США готовятся возобновить торговые переговоры
Погода в Москве на 14 ноября 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
Цена на нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель