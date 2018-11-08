В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Ереван Плаза»

8 Нояб. 18:02 2018-11-08T18:02:32+03:00

В столичном МЧС и МВД подробности эвакуации не сообщают. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники кафе и магазинов пока не могут вернуться на рабочие места

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Из здания торгового центра «Ереван Плаза» в Москве 8 ноября эвакуировали посетителей и сотрудников магазинов.

- Эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Всех посетителей и сотрудников вывели из торгового центра на Большой Тульской. Сейчас ведется обследование территории, в здании кинологи с собаками, - сообщили в экстренных службах Москвы.

В столичном МЧС и МВД подробности эвакуации не сообщают. Сотрудники кафе и магазинов пока не могут вернуться на рабочие места.

- Нас вывели, стоим на улице, - сказал сотрудник ресторана Spaten.

- А когда снова будете работать? - уточняю.

- Пока не знаем, никто не знает.

Торговый центр «Ереван Плаза» работает до 22.00, вероятно, что сегодня он уже не откроется для посетителей, ведь проверка всех помещений может занять более четырех часов.