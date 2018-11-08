США объявили о новых персональных санкциях против РФ

8 Нояб. 21:16 2018-11-08T21:16:56+03:00

Ограничения будут распространяться на трех физических лиц и девять организаций

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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, выступая в четверг, 8 ноября, на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе, анонсировал новые персональные санкции против РФ. По его словам, в ближайшее время Соединенные Штаты добавят в свой черный список три физических лица и девять организаций, которые «либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушениями прав человека».

«Сегодня (в четверг, 8 ноября) министерство финансов США официально объявит о введении новых санкций в отношении России, связанных с Украиной и Крымом», - цитирует Волкер ТАСС.

При этом дипломат заверил, что Вашингтон и дальше будет расширять свой санкционный список до тех пор, пока «Россия не обеспечит прогресса по Украине».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. При этом процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права. Однако Запад тогда обвинил Москву в дестабилизации ситуации на востоке Украины и начал вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и компаний.