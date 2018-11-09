Владимир Бортко: Ефремов получил звание заслуженного артиста России за талант, а не за высказывания

9 Нояб. 00:36 2018-11-09T00:53:05+03:00

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Комментируя предложение лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России, режиссер и первый зампред думского комитета по культуре Владимир Бортко напомнил, что актер получил это звание за талант, а не за высказывания.

«Я думаю по этому поводу, что Ефремов получил звание не за свои высказывания, а за свой талант. То, что он говорит, с чем я категорически не согласен, и не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело», - сказал депутат Госдумы РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Ефремов в эфире украинского радио сравнил советский период с сегодняшней ситуацией в России, отметив, что с развалом СССР закончился «коммунистический морок». На замечание ведущего, мол, ситуация не изменилась, актер отметил: «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли».

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян счал это заявление непатриотичным и предложил лишить Ефремова звания заслуженного артиста России. Сам же актер сказал, что ему подобные инициативы безразличны.