2018-11-08T23:08:18+03:00
Общество

Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста

Актер заявил, что его абсолютно не волнуют подобные инициативы
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Михаил Ефремов. Фото: Юрий Дудь/YoutubeАктер Михаил Ефремов. Фото: Юрий Дудь/Youtube
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Актер Михаил Ефремов отреагировал на предложение члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна лишить его звания заслуженного артиста России. Так, Ефремов заявил, что его абсолютно не волнуют подобные инициативы.

«Мне по барабану», - сказал актер ФАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предложение Манукяна прозвучало после заявления артиста о «имперском мороке» и «фантомных болях» России. Член экспертного совета при нижней палате российского парламента посчитал подобные высказывания в эфире украинских СМИ непатриотичными и предложил лишить Ефремова почетного звания, присвоенного ему в 1995 году.

Стоит отметить, что Михаил Ефремов в последнее время часто делает скандальные заявления. К примеру, недавно он предлагал отдать Крымский мост Украине, а также бесплатно поставлять в незалежную газ, чтобы «выкупить» Крым.

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