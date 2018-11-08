Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста

8 Нояб. 20:56 2018-11-08T23:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Актер Михаил Ефремов отреагировал на предложение члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна лишить его звания заслуженного артиста России. Так, Ефремов заявил, что его абсолютно не волнуют подобные инициативы.

«Мне по барабану», - сказал актер ФАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, предложение Манукяна прозвучало после заявления артиста о «имперском мороке» и «фантомных болях» России. Член экспертного совета при нижней палате российского парламента посчитал подобные высказывания в эфире украинских СМИ непатриотичными и предложил лишить Ефремова почетного звания, присвоенного ему в 1995 году.

Стоит отметить, что Михаил Ефремов в последнее время часто делает скандальные заявления. К примеру, недавно он предлагал отдать Крымский мост Украине, а также бесплатно поставлять в незалежную газ, чтобы «выкупить» Крым.