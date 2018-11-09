2018-11-09T02:51:29+03:00
Общество

В Литве умер советский актер театра и кино Арунас Сторпирштис

Актер Арунас Сторпирштис скончался после продолжительной болезни на 69-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. Фото: Кадр из фильма «Остров погибших кораблей»Советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. Фото: Кадр из фильма «Остров погибших кораблей»
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Печальная весть пришла из Вильнюса: во вторник, 6 ноября, после продолжительной болезни скончался известный советский и литовский актер Арунас Сторпирштис. Совсем недавно, 2 сентября, ему исполнилось 68 лет.

О смерти одного из самых любимых россиянами прибалтийских актеров, в фильмографии которого свыше 30 кинолент, сообщает издание Delfi со ссылкой на его брата Гедиминаса Сторпирштиса.

«Он болел, но работал до последнего дня, озвучивал фильм. Он не лежал в постели, ушел из жизни достойно», - рассказал Гедиминас.

Соболезнования родным и близким покойного уже выразили президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис, спикер парламента Викторас Пранцкетис.

СПРАВКА «КП»

Арунас Сторпирштис родился в Вильнюсе 2 сентября 1950 года, закончил Литовскую государственную консерваторию. Работал в Молодёжном театре Литвы, затем в Большом театре Литвы, последние годы жизни активно работал на телевидении.

Актер запомнился зрителям своими ролями в таких известных фильмах и сериалах, как «Американская трагедия», «Сезон чудес», «Остров погибших кораблей», «Секретный фарватер», «Выше радуги», «Зимняя вишня 2», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» и многими другими.

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