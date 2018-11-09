Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуируют около 50 тысяч человек

9 Нояб. 06:54 2018-11-10T08:46:48+03:00

В городе Парадайс уже сгорели около тысячи домов, несколько человек пострадали

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Из-за крупного лесного пожара в Калифорнии эвакуируют около 50 тысяч человек, в том числе 27 жителей города Парадайс, где сгорели не менее тысячи жилых домов, сараев и других построек.

Пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт, огонь быстро распространился из-за сильного ветра и сухой погоды. По последним данным, пламя уже охватило огромную территорию – более 72 квадратных километров, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей местной пожарной службы.

Отмечается, что пострадали двое пожарных и несколько горожан. В Парадайсе продолжается эвакуация людей, городские власти спешно вывезли в соседние города пациентов и персонал больницы, учеников и преподавателей одиннадцати школ, уточняет телеканал CNN. С огнем борются около 500 пожарных и свыше 100 сотрудников правоохранительных органов.

Эвакуация также была объявлена еще в нескольких населенных пунктах округа, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел на затронутой пожаром территории штата режим чрезвычайного положения.