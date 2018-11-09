2018-11-09T12:45:34+03:00
В мире

В США врач удалил пациентке почку, приняв ее за опухоль

Хирургу грозит штраф в размере 250 тысяч долларов
Сакина НУРИЕВА
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В США врач удалил пациентке почку, приняв ее за опухоль.В США врач удалил пациентке почку, приняв ее за опухоль.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В США врач удалил 51-летней американке Морин Пачеко почку, приняв ее за опухоль. Пациентка подала в суд на враче, сообщило издание Palm Beach Post.

Жительница Флориды несколько лет чувствовала боли в области спины из-за неправильно сросшегося перелома, который она получила в результате ДТП.

Врачи назначили женщине операцию. Во время процедуры хирург Рамон Васкес перепутал здоровую почку пациентки с опухолью и удалил ее. Через месяц патологоанатом сообщил, что удаленный орган был здоровым.

Департамент здравоохранения Флориды направил административную жалобу против Васкеса. Пациентка пожаловалась, что диагноз не соответствовал ее реальному состоянию здоровья.

Васкесу грозит лишение медицинской лицензии и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предполагается, что врача не направят за решетку из-за безупречного послужного списка.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Воронеже возбудили уголовное дело после ампутации не той ноги 89-летней пенсионерке.

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