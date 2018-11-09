9 Нояб. 12:45 2018-11-09T12:45:34+03:00

В США врач удалил пациентке почку, приняв ее за опухоль. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Хирургу грозит штраф в размере 250 тысяч долларов

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В США врач удалил 51-летней американке Морин Пачеко почку, приняв ее за опухоль. Пациентка подала в суд на враче, сообщило издание Palm Beach Post.

Жительница Флориды несколько лет чувствовала боли в области спины из-за неправильно сросшегося перелома, который она получила в результате ДТП.

Врачи назначили женщине операцию. Во время процедуры хирург Рамон Васкес перепутал здоровую почку пациентки с опухолью и удалил ее. Через месяц патологоанатом сообщил, что удаленный орган был здоровым.

Департамент здравоохранения Флориды направил административную жалобу против Васкеса. Пациентка пожаловалась, что диагноз не соответствовал ее реальному состоянию здоровья.

Васкесу грозит лишение медицинской лицензии и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предполагается, что врача не направят за решетку из-за безупречного послужного списка.

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