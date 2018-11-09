Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35

9 Нояб. 17:03 2018-11-09T17:30:10+03:00

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Российский истребитель Су-57 способен эффективно решать задачи по уничтожению наземных и воздушных целей. Кроме того отечественная машина по многим показателям превосходит американские истребители F-22 и F-35. Об этом рассказал главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

В частности, эксперт отметил, что Су-57 изначально создавался как многофункциональный истребитель, в то время как F-22 и F-35 способны качественно решать только определенные задачи.

«Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух - воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух - поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы», - заявил Стрелец в интервью сайту телеканала «Звезда».

Эксперт также добавил, что для поражения наземных целей у американцев есть F-35, но и он по своим характеристикам уступает российскому Су-57 пятного поколения, а также отечественным истребителям четвертого поколения.