2018-11-09T17:30:10+03:00
Политика

Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35

Российские самолет обходит противника в ударах по наземным и воздушным целям
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российский истребитель пятого поколения Су-57Российский истребитель пятого поколения Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский истребитель Су-57 способен эффективно решать задачи по уничтожению наземных и воздушных целей. Кроме того отечественная машина по многим показателям превосходит американские истребители F-22 и F-35. Об этом рассказал главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

В частности, эксперт отметил, что Су-57 изначально создавался как многофункциональный истребитель, в то время как F-22 и F-35 способны качественно решать только определенные задачи.

«Самолет F-22 изначально создавался как самолет для завоевания превосходства в воздухе. И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет "воздух - воздух", и предприняли попытку разместить авиационные средства "воздух - поверхность" в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы», - заявил Стрелец в интервью сайту телеканала «Звезда».

Эксперт также добавил, что для поражения наземных целей у американцев есть F-35, но и он по своим характеристикам уступает российскому Су-57 пятного поколения, а также отечественным истребителям четвертого поколения.

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