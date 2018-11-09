2018-11-09T18:09:45+03:00
Общество

Президент Украины запланировал встречу с УПЦ

Петр Порошенко встретится с украинскими епископами 13 ноября
Алена Басавина
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Священнослужители Украины обязательнее должны явиться на встречу с ПорошенкоСвященнослужители Украины обязательнее должны явиться на встречу с ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с руководством Украинской православной церкви Московского патриархата. Мероприятие пройдет 13 ноября 2018 года.

«Такая встреча будет 13 ноября. Подробности мы пока не комментируем», - пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию Киевской митрополии.

Ранее украинское издание «Страна» обнародовало распоряжение УПЦ МП о созыве всех священнослужителей на встречу с президентом. В документе было указано, что мероприятие пройдет в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Участие является обязательным.

Напомним, что власти Украины намерены разорвать связь УПЦ с Московским патриархатом. В апреле Петр Порошенко написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость). Константинопольский патриархат в октябре приступил к процессу отделения церкви Украины.

Накануне президент Украины призвал всех представителей Русской православной церкви вернуться «домой, в Россию».

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