2018-11-09T21:16:56+03:00
В мире

Трамп «обвинил» Россию в медленном подсчете голосов на выборах в США

Как заметил американский лидер, голосование состоялось 6 ноября, а во Флориде и Джорджии до сих пор не определились с победителями
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, президент США Дональд Трамп заметил, что голоса в двух американских штатах после состоявшихся в минувший вторник промежуточных выборов до сих пор не подсчитаны. При этом он в шутку предложил обвинить Россию в медленном подсчете голосов.

«Они, значит, считают голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента России Владимира Путина немедленно извиниться!» - написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

Стоит отметить, что во Флориде и Джорджии действительно до сих пор продолжается подсчет голосов избирателей. По предварительным данным, в обоих штатах побеждают республиканцы, однако кандидаты-демократы не сдаются и требуют пересчета голосов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Причем уже ясно, что Республиканской партии удалось сохранить большинство в сенате, при этом палата представителей теперь под контролем демократов.

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