Губернатор Флориды подал иск на сотрудников избиркомов по обвинению в махинациях с подсчетом голосов

9 Нояб. 08:10 2018-11-09T08:15:15+03:00

Губернатор Флориды Рик Скотт подал иск на сотрудников избиркомов по обвинению в махинациях с подсчетом голосов. Фото: REUTERS

Скотт заявил, что не собирается стоять в стороне, пока "аморальные либералы пытаются украсть выборы"

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Губернатор Флориды, член республиканской партии Рик Скотт, подал судебный иск на сотрудников избирательных комитетов в двух округах штата по обвинению в махинациях при подсчете голосов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отметим, политик баллотируется в Сенат. Он заявил, что не собирается стоять в стороне, пока "аморальные либералы пытаются украсть выборы". Также от высказался о том, что в данных относительно числа проголосовавших, опубликованных избиркомами округов Палм-Бич и Броуард, есть несоответствия. В связи с этим Скотт подал на них в суд.

"С момента закрытия участков прошло уже свыше 48 часов, а в округах Броуард и Палм-Бич все еще находят и пересчитывают бюллетени, их руководители - Бренда Снайпс и Сьюзан Бучер, по всей видимости, не могут сказать, сколько имеется бюллетеней, где они находятся или где были", - заявил губернатор. Скотт также велел сотрудникам правоохранительных органов начать расследование относительно подсчетов голосов.

Рик Скотт ранее опередил в гонке на пост губернатора Флориды своего соперника, члена Демократической партии Билла Нелсона. Послений являлся сенатором штата на протяжении 18 лет.

8 ноября появилась информация о том, что голоса могут быть пересчитаны. Перевес Скотта составил 0,42% общего числа 8,1 млн голосов. По законам штата Флорида, автоматический пересчет устанавливается в случае, если разница в числе голосов, полученных соперниками, составляет менее 0,5%. Если же после пересчета эта разница составит менее четверти процента, то пересчет проводится повторно.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 6 ноября в США состаялись промежуточные выборы в Конгресс США, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей. Дональд Трамп назвал результаты голосования «потрясающим успехом».