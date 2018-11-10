10 Нояб. 02:31 2018-11-10T02:36:29+03:00

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От калифорнийских пожаров сгорели локации сериала "Мир Дикого Запада", расположенные в зоне Санта-Моника в Калифорнии, пишет АР.

Национальная зона отдыха Санта-Моника давно используется как место для съемок фильмов и сериалов. Здесь расположены государственные пляжи, принадлежащие округу парки, горные заповедники, живописные горные проходы. Территория включает в себя не менее 24 различных парков, а также известное ранчо "Парамаунт".

Здесь было снято много хитовых сериалов - Санта-Моника служила местом для постановки "Менталиста" и "Косяков".

Когда локации не используются для съемок, посетители могут прогуляться по Западному городу, путешествуя пешком или катаясь на лошадях.

Теперь же, после пожаров, почти вся местность выгорела, включая локации успевшего статьб культовым сериала компании HBO "Мир Дикого Запада".

HBO заявила, что не знает масштабов ущерба и выразила обеспокоенность по поводу «всех тех, кто пострадал от этих ужасных пожаров». Жертвами лесного пожара на севере Калифорнии стали пять человек.

Напомним, научно-фантастическая драма от Джонатана Нолана и Лизы Джой получила официальное продление на третий сезон еще до завершения показа второго. Правда, сроки пока не уточняются, ведь на съемки и производство нынешних серий ушло больше года.

Создатели сериала сразу оповестили фанатов, что в скором времени зрители продолжения не увидят. Они решили взять паузу. Так что третий сезон выйдет не раньше 2020 года.