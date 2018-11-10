США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене

10 Нояб. 12:23 2018-11-10T12:23:58+03:00

По данным The Washington Post, Вашингтон намерен ограничить помощь Саудовской Аравии на фоне возрастающей критики в адрес королевства

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Американские самолеты-заправщики прекратят поддержку военно-воздушных сил арабской коалиции в Йемене из-за возрастающей критики действий Саудовской Аравии в этой стране.

Об этом сообщает газета The Washington Post. По данным издания, сокращения сотрудничества с Эр-Риядом требуют представители как демократической, так и республиканской партии.

По словам источников газеты, соответствующее решение будет официально анонсировано в ближайшие дни. В то же время в Пентагоне эту информацию не комментируют.

«Мы продолжаем вести переговоры с саудовскими партнерами. Нам нечего сообщить на данный момент», - заявили в пресс-службе американского военного ведомства.

Некоторые наблюдатели отмечают, что Вашингтон действительно пойдет на столь решительные шаги, однако не из-за раздражения политикой Эр-Рияда. Причиной послужит расширение собственных возможностей саудовских ВВС в обеспечении самолетов топливом. Согласно отчетам Пентагона, сейчас американские заправщики обеспечивают лишь пятую часть подобной активности в небе над Йеменом.

Напомним, с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт между повстанцами-«хуситами» и правительством в Адене.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран с марта 2015 года проводит в Йемене военную операцию в рамках поддержки правительственных сил. Самолеты коалиции совершили более 2,5 тысяч налетов, жертвами которых стали сотни мирных жителей.