Ученые предупредили о приближении к Земле «кометы смерти»

10 Нояб. 16:28 2018-11-10T16:28:54+03:00

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Астероид 2015 TB145, который еще называют «кометой смерти», так как он по форме напоминает человеческий череп, снова приближается к Земле. В воскресенье, 11 ноября, он подойдет к нашей планете на расстояние в 38 миллионов километров (это приблизительно четверть расстояния между Землей и Солнцем). Однако, по заверениям ученых, эта «встреча» с астероидом не представляет угрозы для землян.

Стоит отметить, что астероид был впервые обнаружен 10 октября 2015 года, а 31 октября того же года он пролетел в 486 тысячах километрах от нашей планеты. Именно тогда удалось сделать несколько снимков этого небесного тела.

Ожидается, что в следующий раз «комета смерти» приблизится к Земле не ранее 2082 года, пишет Space.com.

СПРАВКА «КП»

Астероид 2015 TB145 - околоземный астероид диаметром примерно 600 метров. «Комета смерти» - не единственное его неофициальное название. Небесное тело известно так же как «хеллоуинский астероид».