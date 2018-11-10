10 Нояб. 17:24 2018-11-10T17:24:42+03:00

От РФ в маневрах принимает участие корабль «Североморск», а от Страны восходящего солнца - «Икадзути»

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В субботу, 10 ноября, в Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии. Как уточнил начальник пресс-службы Северного флота ВМФ РФ Вадим Серга, от нашей страны в маневрах принимает участие большой противолодочный корабль «Североморск», а от Страны восходящего солнца - эскадренный миноносец «Икадзути».

«Такое взаимодействие между моряками Северного флота и ВМС Японии проводится впервые в истории российского ВМФ», - цитирует капитана первого ранга «Интерфакс».

Также Серга отметил, что основной целью нынешних учений является повышение уровня взаимодействия между российскими и японскими кораблями. В частности, в ходе маневров будут отработаны полеты корабельных вертолетов с выполнением элемента «обмена палубами»: российская винтокрылая машина сядет на палубу японского эсминца и наоборот.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре крупные учения военно-морского флота РФ прошли в Средиземном море.